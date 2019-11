Ein überproportional großes Transparent mit Bezug zum Missbrauchskandal in der katholischen Kirche hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag am Baugerüst des Doms befestigt. Mitarbeiter der Domverwaltung entfernten den illegal angebrachten Schriftzug noch während des gut besuchten Wochenmarktes auf dem Domplatz.

Das Domkapitel weiß nicht, wer hinter der Aktion steckt, bestätigt der Pressesprecher des bischöflichen Generalvikariats, Dr. Stefan Kronenburg. Es habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Den Tatbestand, ob ein Hausfriedensbruch vorliegt, muss die Polizei ermitteln.

Das Zitat auf dem Transparent ist offensichtlich eine Textzeile aus dem Lied „Zeig dich“ der Rockband „Rammstein“.