Am Samstag startete die Karnevalsgesellschaft Narrenzunft vom Zwinger traditionsgemäß mit der Schlagertaufe in die Session. Im Paohlbürgerhof führten Präsident Karl-Heinz Vergers und Vizepräsident Ogrisek durch das bunte Programm aus Rede, Gesang und Tanz.

Zwischen Auftritten von Tanzmariechen Celina Höhe und der Schlossgarde der Schlossgeister sorgte Präsident Vergers mit einer Bütt rund um das Thema Ehe für herzhafte Lacher. Nachdem Vergers und Ogrisek Karnevalslieder zum Besten gegeben und die rund 40 Gäste zum Schunkeln und Mitsingen gebracht hatten, stellten sie bei der Schlagertaufe schließlich zwei neue Stücke aus der Schlagerküche vor: Ogriseck performte das von Werner Fehmer verfasste und komponierte „Endlich wieder ist´s soweit“, Präsident Vergers sang sein eigens umgeschriebenes „Münsterland“ auf eine Melodie von „Die Ärzte“.

So wurden diesmal ohne Abstimmung beide Schlager in das Programm für die kommende Session aufgenommen. Schließlich stattete das frisch proklamierte Jugendprinzenpaar samt Jugendprinzengarde der Veranstaltung einen Besuch ab und heizte mit Tanz, feierlichen Worten und einem weiteren Ständchen die Stimmung an. Fröhlich, lachend und schunkelnd wurde die neue Session 2019/2020 von den Zwingeranern willkommen geheißen.