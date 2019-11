Informatik-Pädagoge wird in Berlin geehrt

Münster -

Von Karin Völker

Sein Fach ist die Informatik – er bringt Jugendlichen bei, wie sie digitale Technik beherrschen, verstehen und lebensnah nutzen können. Am heutigen Montag wird Hendrik Büdding, Lehrer am Annette-Gymnasium, in Berlin mit dem deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet.