Zuschuss sichert Stadion-Betrieb

Die Stadt Münster sieht beim Fußball-Drittligisten SC Preußen, der seine Profi-Sparte bekanntlich in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert hat, in der Dritten Liga „in einer wirtschaftlich nicht unproblematischen Gesamtsituation“, insbesondere vor dem Hintergrund der erzielbaren Sponsoringmaßnahmen. Das könnte auch für die künftig zu zahlende Pacht in einem modernisierten Stadion von Bedeutung sein. Laut der aktuellen Ratsvorlage werden städtische Investitionen in die Stadioninfrastruktur über 60 Jahre linear abgeschrieben. Und weiter heißt es in dem Beschlussvorschlag: „Da im Pachtvertrag grundsätzlich eine Kostenpacht vereinbart ist, erhöht beispielsweise eine städtische Investition in Höhe von 30 Millionen Euro auf denjenigen Flächen, die der SCP pachtet, die Abschreibungen und somit die Pacht um 500 000 Euro pro Jahr. Die Aufwendungen im städtischen Haushalt für die Abschreibungen würden durch die Pachterträge aufgefangen. Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des SCP kann eine erhöhte Pacht jedoch einen erhöhten Zuschussbedarf des SCP nach sich ziehen, über den dann der Rat vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Münster entscheiden muss. Insofern ist das Investitionsbudget immer auch im Hinblick auf seine Folgewirkungen zu betrachten.“