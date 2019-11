Die Werbegemeinschaft Kinderhaus läutet in der Vorweihnachtszeit ihre 18. Walnussaktion ein. Drei Walnüsse sind vom 25. November bis zum 24. Dezember in den Geschäften der Mitglieder für jeweils einen Euro erhältlich. Der Erlös komme der interkulturellen Mädchengruppe des Begegnungszentrums Kinderhaus zugute, berichtete der Vorsitzende Philipp Bell (vorn, r.). Die Gruppe wird seit 2008 von Nebahat Bugday geleitet. In ihrer neuen Gruppe sind Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Nebahat Bugday hofft, dass sie ebenso erfolgreich sein werden wie ihre Vorgängerinnen, von denen viele das Abitur gemacht und eine Ausbildung begonnen hätten. „Es sind sehr liebe Mädchen“, sagt sie. „Wir kochen viel, Basteln und unternehmen Ausflüge.“ Wichtig sei, dass sich die Mädchen hälfen mit Tipps für die Schule und den Alltag.