Ich habe von diesem Interview geträumt. Wir saßen in einem kleinen, stickigen Raum, Sie waren von den ­Fragen vollkommen gelangweilt – und Ihr Manager nörgelte ständig, wir sollten endlich übers neue Programm reden . . . Schröder: Oh, dann sollten wir das wohl am besten sofort erledigen.