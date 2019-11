Als die Kritik an dem Bericht einfach nicht abreißen wollte, platzte dem städtischen Nachhaltigkeitsdezernenten Matthias Peck der Kragen: „Wenn die Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene so bleiben, können wir uns als Stadt so viel abstrampeln wie wir wollen – wir werden die Klimaziele nicht schaffen.“

Der Bericht, um den es ging, geht ein auf die „Realisierbarkeit und Kostenschätzung der Forderungen der Fridays for Future“. Er zeigt einerseits sehr viel Sympathie für die Klimaschutzbewegung, stellt andererseits aber auch klar, dass viele Forderungen außerhalb der Zuständigkeit der Stadtverwaltung liegen.

So kann die Stadt allein schon aus rechtlichen Gründen nicht die von „Fridays for Future“ geforderte Citymaut einführen.

Peck, selbst Mitglied der Grünen, nahm in seinem Plädoyer besonders CDU und SPD ins Gebet, die in Berlin die große Koalition bilden. Die „billigste und schnellste Maßnahme“, um sehr wirkungsvoll den CO-Ausstoß zu reduzieren, sei ein Tempolimit nach niederländischem Vorbild. Dort wurde Tempo 100 auf Autobahnen eingeführt.

Kein gutes Haar ließ der städtische Spitzenbeamte auch an der neuen Regelung, bei Windrädern einen Abstand von 1000 Metern zu Häusern einzuhalten. Der Ausbau der regenerativen Energie komme so zum Erliegen.