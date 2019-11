Jeder Bauherr kennt das: Wenn ein Neubau erstellt werden soll, wird mit der Baugenehmigung auch genau festgeschrieben, wie viele Autostellplätze (und Fahrradabstellplätze) auf dem Grundstück nachgewiesen werden müssen.

Diese Nachweispflicht regelt die Stadt Münster jetzt mit einer eigenen Satzung, über die der Rat in seiner Sitzung am 11. Dezember entscheiden soll. Zum Hintergrund: In einem Gesetz aus dem Jahr 2018 hat das Land Nordrhein-Westfalen Städten die Möglichkeit gegeben, mit einer eigenen Stellplatzsatzung auf die örtlichen Gegebenheiten zu reagieren.

Landesverordnung sieht deutlich mehr Parkplätze vor

Nimmt eine Kommune dieses Recht nicht in Anspruch, tritt automatisch eine Landesregelung in Kraft. Genau das möchte Stadtbaurat Robin Denstorff verhindern, wie er in dem von ihm unterzeichneten Beschlusspapier schreibt: „Bei Anwendung der Landesverordnung würde sich die Anzahl der bauordnungsrechtlich zu fordernden Stellplätze in Münster deutlich erhöhen.“

Das sei aus Sicht der Stadtverwaltung aber „weder gerechtfertigt noch verkehrspolitisch wünschenswert.“ Hier nun die Eckwerte der münsterischen Satzung:

► Mehr als 150 Quadratmeter Wohnfläche: zwei Pkw-Stellplätze je Wohnung.

► 50 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche: ein Stellplatz je Wohnung.

► 30 bis 50 Quadratmeter Wohnfläche: ein Stellplatz auf zwei Wohnungen.

► Weniger als 30 Quadratmeter Wohnfläche: ein Stellplatz auf vier Wohnungen.

► Studentenwohnheime: ein Stellplatz auf fünf Appartements.