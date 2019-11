Am Samstag steigt wieder der Bullenball

Feiern, flirten, Bullenreiten: Für Jungs und Mädels vom Land sei der Bullenball – Münsters große Landjugendparty – im Messe- und Congress-Centrum Halle Münsterland ein fester Termin in den Kalendern, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag (23. November) erwartet sie bei der Neuauflage ein abwechslungsreiches Programm.

In diesem Jahr sorgen gleich drei musikalische Acts für Partystimmung und Tanzlaune: „SUP-X the 80s & 90s“ nehmen das Publikum mit einer Mischung aus Energie und Entertainment mit auf eine Zeitreise durch vergangene Tage der Musikgeschichte und wecken mit ihren Cover-Songs von Madonna bis zu den Vengaboys tanzbare Erinnerungen.

DJ Michael Great wird die Landjugend mit elektronischer Musik von Deep House über Future House bis Electronic Dance Music versorgen und die große Halle mit Clubsounds und Partyhits in einen einzigen Dancefloor verwandeln. Aber auch die Schlagerfans kommen auf ihre Kosten: Im „Müller Stadl“ weiß DJ Stephan, welcher Lieder er spielen muss, damit die Gäste zu Discofox und Co. tanzen können.

Wahl zu Miss und Mister Bullenball

Für alle, die nicht nur in Feier-, sondern auch in Flirtlaune sind, veranstaltet „ Landverliebt.de “ ein exklusives Speed Dating. Interessierte können im Schnellverfahren andere Singles kennenlernen.

Auch traditionelle Partyspiele versprechen Spaß – ob beim Bullenreiten oder Schießkino.

Für Spannung sorgt 2019 die Wahl zu Miss und Mister Bullenball: Wer die Partyspiele für sich entscheidet, kommt ins Finale zum Milchkannenstemmen.