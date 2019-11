Das passiert im nächsten Tatort aus Münster

Bereits 35 Mal ermittelten Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster. In der nächsten Ausgabe wird die besinnliche Weihnachtszeit für die Kommissare plötzlich unterbrochen. In einem scheinbar klaren Mordfall warten alle Beteiligten nur noch auf das Gerichtsurteil - doch eine Erkältungswelle stoppt die Urteilsverkündung.

Kein besinnliches Fest für Boerne und Thiel

Kurz vor Weihnachten erhält Hauptkommissar Thiel plötzlich einen mysteriösen Anruf. Der Anrufer behauptet, Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) entführt zu haben. Thiel und Boerne müssen den alten Fall kurz vor Heiligabend neu aufrollen. Für die beiden Singles bedeutet die Arbeit aber eine willkommene Abwechselung, denn ihre Verabredungen für das Weihnachtsfest haben abgesagt.

Bei den Ermittlungen gerät schnell eine als Weihnachtsmann verkleidete Person in das Visier der Kommissare. "Das verniedlichende 'Väterchen Frost', die russischen Variante des Weihnachtsmanns, ist der krasse Gegensatz zu der Gefahr, die von der Figur ausgeht und der 'Frost' steht stellvertretend für die Kälte und Rücksichtslosigkeit, mit der sie ihre Ziele verfolgt", so Drehbuchautor Jan Hinter über den Hintergrund des neuen "Tatort Münster". Gedreht wurde unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Münster .

"Märchenhafte Elemente" für Weihnachtsstimmung

Die Regie führte erstmals Torsten C. Fischer. Der Regisseur ist selbst in Westfalen aufgewachsen und hat daher besonders gerne den Münsterischen Tatort inszeniert. Außerdem hat Fischer das Genre des "Weihnachtskrimis" besonders gereizt. Zwar kämen viele Weihnachtsmann-Kostüme vor, die Menschen darunter sorgten aber für so manche Überraschung, verrät Fischer. "Wir haben deshalb gezielt auf märchenhafte Elemente gesetzt, eine charmante, romantische Erzählfärbung gesucht", erklärt Fischer.

Der Tatort wurde bereits im November und Dezember 2018 in Münster, Köln und Umgebung gedreht. Zu sehen ist die Folge "Väterchen Frost" am Sonntag, den 22. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten.