Münster -

Ihre Aufgabe besteht in der konkreten, alltäglichen Unterstützung. Doch die Beratungsstelle für hörbehinderte Menschen betreibt auch Lobbyarbeit: Die Gesellschaft für die Probleme Gehörloser zu sensibilisieren – das schwingt seit 40 Jahren in der Arbeit mit. Der runde Geburtstag wird am Freitag (22. November) gefeiert.