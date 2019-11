Die Jugendarbeitslosigkeit in Münster gab schon einmal mehr Anlass zur Besorgnis. Trotz guter Beschäftigungslage und Job-Perspektiven wollen Stadt und Arbeitsagentur noch besser vorsorgen und junge Leute dabei unterstützen, beruflich in die Spur zu kommen. Eine Jugendberufsagentur mit eigenem Standort soll dafür gegründet werden. Jugend- und Schulausschuss erteilten dem Vorhaben in ihrem Sitzungen in dieser Woche einmütig die Zustimmung.

In der Jugendberufsagentur, die im nächsten Jahr die Arbeit aufnehmen soll, sollen acht bis zehn Mitarbeiter speziell Jugendliche beraten: Es geht dabei neben dem Übergang von der Schule in den Beruf unter anderem auch darum, Jugendliche während der Ausbildung zu betreuen und ihnen gegebenenfalls nach einem Abbruch bei der Neuorientierung zu helfen. Auch für Jugendliche, die sich dem Schulbesuch verweigern, sollen Maßnahmen gefunden werden, sie wieder für Bildung und Ausbildung zu motivieren.

Im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am Mittwochabend wiesen die Grünen darauf hin, bereits vor acht Jahren eine solche Einrichtung angeregt zu haben. Die Jugendberufsagentur solle nun vorerst eher klein starten, um Erfahrungen zu sammeln, um dann gezielt das Angebot zu erweitern, erläuterte Jugenddezernent Thomas Paal. Ausschussvorsitzende Jutta Möllers findet es wichtig, dass die neuen Beratungsstelle besonders niedrigschwellig arbeitet. Nur so könnten Jugendliche erreicht werden, die sich sonst allen Hilfen entziehen und „leicht in der Obdachlosigkeit“ landeten.