Martin Mustroph, Jahrgang 1959, ist genauso alt wie die Aktion „Brot für die Welt“. Für den Pfarrer der Thomas-Gemeinde Münster und Synodalbeauftragten „Mission – Eine Welt“ des Kirchenkreises Münster ist das erste Bild auf den Sammelbüchsen von „Brot für die Welt“ prägend. Dort reckte­ sich eine dürre Hand auf orange-farbenem Hintergrund hoch. Wenn „Brot für die Welt“, gegründet vor 60 Jahren, angesichts einer Hungerkatastrophe in Indien, nun 60 Jahre alt wird, gilt es, das Jubiläum gebührend zu begehen: Am Freitag (29. November) findet die zentrale Geburtstagsfeier des Hilfswerks für die Landeskirchen Westfalen und Rheinland in Münster statt. Ab 19 Uhr startet in der Erlöserkirche in der Friedrichstraße 10, ein Festprogramm, bei dem auch die Präses der evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kur­schus, sprechen wird.

Für die Vorbereitung der Veranstaltung haben Mustroph und seine Kollegen im Missionsausschuss, Pfarrer Thomas Ehrenberg und Jane Schwarz im Kreiskirchenamt, die Plakate aufgestellt, mit denen „Brot für die Welt“ im Laufe seiner Geschichte auf sich aufmerksam gemacht hat. Sie zeigen den Weg einer Organisation, deren zentrales Anliegen jenseits der Bekämpfung des Hungers zunehmend der Kampf für ein würdiges Leben aller Menschen wurde. Dazu gehört auch der Kampf um faire Arbeitsbedingungen, Gerechtigkeit und der Zugang zu Bildung. Das aktuelle Plakat von „Brot für die Welt“ zeigt so eine stilisierte, aus Büchern zusammengesetzte Wirbelsäule – der Slogan dazu lautet „Würdesäule“. Die Förderung von Bildung auf den Philippinen im Partnerkirchenbezirk South Wicol ist seit mehr als 25 Jahren eines der zentralen Projekte der münsterischen Gemeinden für „Brot für die Welt“ – übrigens eines von rund 2000 in 92 Ländern. Jane Schwarz kommt aus Wicol, sie lebt seit 15 Jahren in Münster und engagiert sich weiter für ihre Heimat – etwa bei der Betreuung des Jugendaustausches. Eine lokale Aktion zum Geburtstag ermöglicht der münsterische Bäckermeister Klaus Bleckmann: Er backt in diesem Monat Geburtstagsbrote, die nach Gottesdiensten in den Gemeinden und bei kirchlichen Veranstaltungen verkauft werden. Der Reinerlös ist für „Brot für die Welt“ bestimmt.