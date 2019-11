Ende des Monats beginnt eine neue Staffel des WDR-Wettbewerbs „Bester Chor im Westen“. Im Vorentscheid am heutigen Freitag wird der „Popchor Münster“ auf der Fernsehbühne stehen und sich mit neun anderen Chören messen müssen.

Etwas Lampenfieber gab es bereits in der vergangenen Woche, als die Fernsehsendung in der Essener „Zeche Zollverein“ aufgezeichnet wurde. Welches Lied der Chor im Vorentscheid am Freitagabend präsentieren wird, ist bis zum Schluss Geheimsache.

Nur soviel: Zum Repertoire des Chores gehören englische und deutsche Pop- und Rocksongs. Der seit zehn Jahren bestehende Chor hat bereits vielfältige Bühnenerfahrung. Bei zahlreichen Konzerten hat er mit seinen mehrstimmigen Arrangements und abwechslungsreichen Choreographien überzeugt.

Der Vorentscheid beim Wettbewerb „Bester Chor im Westen“ wird am heutigen Freitag (22. November) um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt.