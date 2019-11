Die Verfahren um bewaffnete Raubüberfälle, die von der 3. Strafkammer des Landgerichts Münster verhandelt werden, nehmen nicht ab. Seit der vergangenen Woche müssen sich drei junge Männer aus Münster vor Gericht verantworten, die in wechselnder Beteiligung im November 2017 eine Tankstelle in Coerde überfallen sowie im Februar 2018 in eine Doppelhaushälfte in Handorf eingestiegen sind. Den Überfall auf die Tankstelle hatten die 23- beziehungsweise 21-jährigen Münsteraner eingeräumt. Bei der Tat entwendeten sie 1120 Euro.

Im jüngsten Termin wurde der Angestellte als Zeuge vernommen, dem von einem der Angeklagten eine CO-Pistole an den Kopf gehalten und dadurch genötigt wurde, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Auch den Einbruch im Februar 2018 hatten der 23-jährige sowie der dritte Angeklagte (19) gestanden. Letzterer hatte jedoch ausgesagt, während der Tatausführung dabei, aber nicht im Haus gewesen zu sein. Daran hatten die Geschädigten, die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft jedoch Zweifel.

„Es sah im Haus ziemlich wild aus. Alles war durchgewühlt, weshalb die Polizei von zwei Tätern ausgegangen war“, sagte der Hauseigentümer. Beim Einbruch, dessen Schaden die Versicherung mit einer Summe von 23 000 Euro reguliert hatte, wurden mit dem Erbschmuck der Geschädigten auch ideelle Werte – die Eheringe der Eltern oder wertvolle Uhren der Großeltern – entwendet. Zudem hatte sich das Paar nach der Tat in ihrem eigenen Haus unsicher gefühlt, weshalb sie Fenster und Türen erneuern ließen.

Ob nur der eine oder beide Angeklagte im Haus waren, diese Frage soll nun ein Schuhabgleich beantworten. So wurden am Tatort zwei unterschiedliche Schuhspuren gefunden. Die eine ließ sich dem 23-Jährigen zuordnen, die andere ist bislang unbekannt. Beim jüngsten Termin wurde die Verhandlung unterbrochen, um den betreffenden Schuh aus der Wohnung des Angeklagten ins Gericht zu bringen. Da die Tat fast zwei Jahre zurückliegt und das Schuhwerk weiter getragen wurde, ist es fraglich, ob angesichts der Abnutzungsspuren ein nachträglicher Abgleich möglich ist. Am 29. November wird die Verhandlung fortgesetzt.