Was das „Bündnis für moderne Mobilität“ für Münster bringt

Drei Stunden dauerte am Donnerstag das Treffen der Kommunalen Spitzenverbände und der Landesverkehrsminister bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin. Als Vertreter des Deutschen Städtetages saß dessen Vizepräsident, Oberbürgermeister Markus Lewe, in Berlin mit am Tisch. Ziel war es, in dieser Runde ein „Bündnis für moderne Mobilität“ zu gründen und in diesem Rahmen den Austausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen intensiver zu pflegen.

Freie Hand für die Stadt

Lewes Fazit nach dem Gründungstreffen: „Die Kommunen brauchen mehr Freiheit bei der Gestaltung ihres Verkehrsraumes” – etwa bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen, für die es eng gesteckte Vorgaben des Bundes gebe.

Ähnlich verhält es sich mit dem Anwohnerparken, das nach der Bundesvorgabe höchstens 30 Euro kosten darf. Münster schöpft diesen Rahmen mit 17 Euro Jahresbeitrag bei Weitem nicht aus und erhebt im Vergleich zu den meisten Kommunen für den Anwohnerparkschein eine sehr geringe Gebühr.

Lewe betonte, dass aktuell keine Erhöhung vorgesehen sei. „Unsere Philosophie ist es, zuerst gute Angebote für alternative Verkehrsmittel zu schaffen, bevor wir die Autofahrer bestrafen“, so Lewe.

Förderung für bewegungsgesteuerten Beleuchtung

Er brachte vom Treffen mit dem Bundesverkehrsminister einen Scheck in Höhe von 2,2 Millionen Euro mit nach Münster für die Finanzierung der „DigiDataVeloRoute“, also der bewegungsgesteuerten Beleuchtung der geplanten Veloroute entlang des Kanals zwischen Hiltrup und Senden. Das Thema Fahrradvorfahrt auf der Promenade sprach Lewe ebenfalls als potenzielles Pilot-Förderprojekt an.

Bei der modernen Mobilität ist es den Vertretern auch ein Anliegen, unangemessen lange dauernde Vorhaben zu beschleunigen – Lewe nennt als Beispiel das langwierige Verfahren zur Reaktivierung der WLE-Bahnstrecke. Und ein weiteres Anliegen rückt er in den Fokus: „Bei der Planung modernen Verkehrs muss auch der Fußgänger eine wichtige Rolle spielen.“