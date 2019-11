"Luckyland" in der Halle Münsterland

Münster -

Von Jonas Wiening

"Luckyland" - so heißt das aktuelle Bühnenprogramm mit dem Luke Mockridge am Donnerstagabend in der Halle Münsterland zu Gast war. Trotz kleiner Hänger lieferte der Comedian einen kurzweiligen Abend.