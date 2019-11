Moritz Ludorf, Geschäftsführer von Deckenbrocks Kleiner Kiepenkerl, bestätigte: „Wir bauen gerade um und hoffen, bis März 2020 fertig zu sein.“ Das neue Lokal soll „Deckenbrocks Mimigernaford“ heißen. Der Name wurde zusammen mit den Mitarbeitern gefunden.

Konzept an Kleinen Kiepenkerl angelehnt

Ludorf weiter: „Es wird alles etwas kleiner als im Haupthaus, aber das Konzept lehnt sich ganz bewusst eng an den Kleinen Kiepenkerl an. Wir haben einfach zu wenig Platz und müssen oft Gäste wegschicken.“ Künftig sollen die Platz im neuen Lokal finden: 55 Plätze sollen innen entstehen, bis zu 40 außen. Die Mitarbeiter sollen in beiden Häusern einsatzbereit sein, Karte und Atmosphäre sollen sich am Kleinen Kiepenkerl orientieren. „Es wird allerdings eine eigenständige Küche geben“, erklärt Ludorf.