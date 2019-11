Weniger Autos vorm Schloss

Wer über eine der großen Ausfallstraßen in die Stadt fährt und diese durchqueren möchte, hat – ganz automatisch – bestimmte Routen im Kopf. Nehmen wir die Weseler Straße: Einfach geradeaus fahren bis zum Schlossplatz und dann weiter zur Steinfurter oder Grevener Straße. Oder nehmen wir die Steinfurter Straße: Einfach geradeaus fahren bis zum Schlossplatz und dann weiter zur Weseler Straße und/oder zur Hammer Straße. Genau diese Logik möchten jenes neue Verkehrskonzept durchbrechen, dem die jetzt genehmigte Verlegung der B 54 zugrunde liegt. Künftig, so wollen es die Planer, soll sich im Kopf der Autofahrer folgender Automatismus abspielen: Über die Weseler Straße bis zum LVM vorfahren und dann wie selbstverständlich nach links auf den Kolde-Ring abbiegen. Auf die Steinfurter Straße übertragen, funktioniert es so: Bis zum alten TÜV-Gelände vorfahren und dann nach rechts auf den Orléans-Ring abbiegen. Klaus Baumeister