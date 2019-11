Pro: Schnell am Ziel zählt Brandschutz ist ein hohes Gut der Daseinsfürsorge. Acht Minuten Zeit hat die Feuerwehr, ab der Alarmierung am Ziel zu sein. Das bedeutet: Zehn Einsatzkräfte müssen dann vor Ort sein, um die Basismaßnahmen gegen den kritischen Wohnungsbrand sicherzustellen – und das in 90 Prozent der Fälle.