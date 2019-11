Zuvor hatte ein Münsteraner leichtsinnig nach einem Einkauf auf der Münsterstraße in Wolbeck seinen Autoschlüssel im Zündschloss seines Mercedes stecken lassen. Als sich der Besitzer gegen 20 Uhr erneut in das Geschäft begab, nutzte der 13-Jährige, der sich mit zwei Freunden auf dem Parkplatz aufhielt, diese Gelegenheit und stieg mit seinen Kumpanen in das Auto ein, berichtet die Polizei.

Allerdings dauerte ihre Fahrt nur kurz. Auf der Telgter Straße verlor der Junge die Kontrolle über das Auto und fuhr in den Straßengraben. Die drei Kinder verletzten sich hierbei. Rettungskräfte mussten zwei von ihnen in ein Krankenhaus bringen. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.