Frontmann des netten Mobs

Zu Beginn eine These: Schmutzki hatte in den vergangenen Jahren ziemlich viel Pech. Beim Hurricane solltet ihr 2016 das Festival eröffnen. Doch der Auftritt fiel Bühnenarbeiten zum Opfer. 2017 wurde Rock am Ring wegen einer Terrorwarnung unterbrochen, kurz vor eurem Auftritt. Wie fühlt man sich in diesen Momenten hinter der Bühne?

Beat Schmutz: Das war noch gar nicht alles. Auch unser Auftritt beim South­side ist seinerzeit wegen des Wetters ausgefallen. Klar waren wir da hinter der Bühne erst total niedergeschlagen. Trotzdem will ich das mit dem Pech so nicht stehenlassen. Denn davor hatten wir auch viel Glück. Wir waren zu den richtigen Zeitpunkten an den richtigen Orten.

In diesem Jahr liefen die Festivals besser, beim Hurricane standen trotz eines ganz frühen Slots bereits Tausende vor der Bühne um euch zu sehen.

Schmutz: Ja, die Festivals haben gut funktioniert. Dabei hatten wir gerade beim Hurricane zunächst Bedenken. Hauptbühne und dann auch noch mittags. Doch dann wir haben mitbekommen, dass die Leute regelrecht zu uns strömten. Das ist natürlich ein tolles Gefühl.

Bekommt man da vom Veranstalter auch schon mal ein Feedback, das man in Zukunft vielleicht einen besseren Slot im Programm bekommt?

Schmutz: (lacht) Das würden die natürlich nie sagen. Aber wir haben schon einen Effekt gespiegelt bekommen. Über unsere Booking-Agentur zum Beispiel, aber auch über die Leute, die hinter der Bühne standen und meinten: „Boah, was war denn das jetzt gerade bei euch?“.

Ihr seid bekannt für eine enge Bindung zu euren Fans, spielt bei den Festivals vor euren Auftritten immer auch Zeltplatzkonzerte.

Schmutz: Das hat Tradition. Als Gewinner bei einem Bandwettbewerb durften wir 2012 beim Southside auftreten. Wenn ich mich recht erinnere, war der Slot irgendwann am Sonntagmittag, also zu einer richtigen Scheiß-Zeit für ein Festival. Da wir aber eh privat als Festivalgäste vor Ort waren, haben wir gedacht, wir machen eben schon vorher mit unseren Kumpels auf dem Zeltplatz Alarm. Wir haben Aufkleber und Bierdosen verteilt und gespielt – das hat gut funktioniert. In unserem ersten großen Festivalsommer haben wir das dann immer gemacht. Beim Taubertal-Festival standen dann plötzlich 1000 Leute vor uns, da haben wir gemerkt, das uns das Ganze etwas entgleitet. Deshalb hat es in diesem Jahr nur abgespeckte Versionen davon gegeben. Und die so früh, dass wir sicher gehen konnten, dass noch nicht allzu viele Bock auf uns haben (lacht).

Im Februar spielt ihr auf euren aktuellen Tour in der Sputnikhalle. Das ist gleichzeitig euer zweites Konzert in Münster. Kennt ihr die Stadt?

Schmutz: Stimmt, das erste Konzert war im Gleis. Ansonsten kenne ich Münster eher aus Erzählungen, weil ich einen Kumpel habe, der ursprünglich aus Münster kommt. Als Skateboard-Kiddy kenne ich vor allem die Münster Monster Master­ship.

Warum genau habt ihr euch Münster als Spielort ausgesucht?

Schmutz: Das ist ehrlich gesagt ziemlich unromantisch. Über Dienste wie Spotify kann man ja ganz gut sehen, wo man gehört wird. Münster ist unser Nordwest-Konzert. Von uns aus gesehen ist das ja irgendwo kurz vor Ostfriesland.

Längst nicht jeder, der eure Art von Musik hört, kennt euch. Was meinst Du, wie werdet ihr in Zukunft noch bekannter?

Schmutz: Ich denke, dass wir unseren bisherigen Bekanntheitsgrad hauptsächlich übers Touren erreicht haben. Auch der Support für Bands wie die „Die Toten Hosen“ und „Wizo“ war wichtig. Was natürlich helfen würde, wäre ein großer Radio-Song. Aber ehrlich gesagt, legen wir es nicht darauf an. Früher saß uns da unser Label im Nacken, doch wir haben uns immer gesträubt. Wir wollten uns einfach nicht beschneiden lassen. Ich denke, es ist besser das langsam und gemütlich zu machen als über einen Song, der durch die Decke geht. Dann hast du plötzlich Leute auf deinen Konzert, die nur diesen einen Hit kennen.

Euer Publikum nennt ihr liebevoll den Mob.

Schmutz: Auch dazu gibt es einen Hintergrund. Zu besagtem Bandwettbewerb sind wir mit einigen Leuten in einem gechartertem Doppeldeckerbus gefahren. Das hatte irgendwie was von Fußballfans auf Auswärtsfahrt. Als die Jury schließlich drinnen über den Sieger beraten hat, hörten wir draußen, wie die Leute uns anfeuerten. In dem Moment ist die Bezeichnung „unser Mob“ entstanden. Bei uns ist der Mob aber nix Negatives. Maximal etwas prollig, aber eben auch sehr nett.

Letzte Frage, wie oft wirst du eigentlich auf deinen Vornamen angesprochen?

Schmutz: Ich komme ja aus Konstanz. Und in der benachbarten Schweiz ist das ein ganz normaler Name. Viele denken natürlich, das das ein Künstlername ist, den man wie das englische „beat“ ausspricht. Aber es wird eben so gesprochen, wie es geschrieben wird. Wie Bert nur mit „a“. Dann ist das plötzlich schon deutlich weniger sexy (lacht).