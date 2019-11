An zwei prägenden Großbauten in Münster war er in der Nachkriegszeit maßgeblich beteiligt: am Hauptbahnhof und am Stadthaus. Dennoch blieb Theodor Dierksmeier als Architekt eher unbekannt. Nur Fachleute wissen um seinen wechselhaften Lebensweg als Architekt der Eisenbahn in Deutschland.

Dieser nahm seinen Anfang in der Weimarer Republik, führte zu ersten Erfolgen im Dritten Reich und mündete ab 1953 im hohen Amt des Chefarchitekten der Deutschen Bundesbahn in Frankfurt am Main. Der Heimatstadt Münster blieb er dabei immer verbunden.

Vortrag am Originalort

Seine bewegte Biografie wird nun in der Reihe „A-Z Architekten“ des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Münster-Münsterland an einem Originalort vorgestellt: am Mittwoch (27. November) um 19 Uhr im Stadthaus an der Klemensstraße – im jüngst neu eröffneten Panorama-Restaurant „1648“, wie es in der Ankündigung heißt.

Der 1908 in Münster geborene Dierksmeier studierte zunächst in Hannover und Danzig Architektur und schloss ab 1931 das Staatsexamen in Berlin an. Als Regierungsbaumeister war er beim Preußischen Finanzministerium, ab 1936 im Reichsverkehrsministerium tätig.

Bauen für die „Welthauptstadt Germania“

Im selben Jahr erzielte er den ersten Preis im Wettbewerb für ein „Haus des Fremdenverkehrs“, das ab 1938 als Teil der „Welthauptstadt Germania“ unter Alber Speer auch umgesetzt wurde. Es lag am Runden Platz der Nord-Süd-Achse, überstand den Krieg und wurde erst 1962 im Zuge des neuen Kulturforums am Potsdamer Platz abgerissen. Weitere Projekte, wie der Nordbahnhof oder der Mussolini-Bahnhof, blieben dagegen Papier.

Nach 1945 wechselte er nach Westfalen, ab 1949 entstanden unter seiner Leitung der Neubau des Hauptbahnhofs und das Direktionsgebäude (1952-1960) in Münster. Auch übernahm er zeitgleich für das neue Stadthaus in Münster (1956-1960) die künstlerische Oberleitung. Mit seiner Berufung zum Bahn-Chefarchitekten prägte er von 1953 bis 1973 den Neu- und Wiederaufbau sämtlicher Bahnhöfe im gesamten Bundesgebiet.

Eisenbahn-Experte zu Gast

In seinem Vortrag wird Stefan Rethfeld Leben und Werk des Architekten veranschaulichen. Im anschließenden Gespräch mit dem Eisenbahn-Experten Prof. Dr. Wolfgang Fiegenbaum wird das Wirken des Architekten bei der Bundesbahn vertieft. Zu Gast werden auch Familienangehörige sein.

Alle Architektur-Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.