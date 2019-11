CDU und Grüne haben gemeinsam Anträge zum Haushalt 2020 eingebracht, der am 11. Dezember vom Rat verabschiedet werden soll. Gleichwohl stellten die Grünen am Montag bei einer eigenen Pressekonferenz noch einmal klar, wo sie in den Verhandlungen mit der CDU eigene Positionen durchgesetzt haben.

Klimaschutzpaket wird aufgelegt

So wiesen die Fraktionsmitglieder Otto Reiners und Carsten Peters sowie die Ausschussmitglieder Robin Korte und Annika Bürger darauf hin, dass 2020 ein mit 40 Millionen Euro hinterlegtes (und auf drei Jahre verteiltes) Klimaschutzpaket aufgelegt werde.

Es sieht unter anderem folgende Punkte vor: Forcierung energetischer Sanierungen an Schulen, mehr Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, verstärkte Begrünung von Dächern und Fassaden sowie Förderanreize für private Investitionen, um den Klimaschutz zu verbessern.

Parallel zu den Bemühungen um mehr Klimaschutz wollen die Grünen nach eigenem Bekunden auch die Verkehrswende vorantreiben: Dazu gehört ein Ja zur Vorfahrt für Radler auf der Promenade, weil sie künftig Start- und Zielpunkt aller Velorouten von und nach Münster sein soll. Darüber hinaus soll auch im Jahr 2020 der Kauf von Lastenrädern finanziell gefördert werden. Ebenso ist vorgesehen, dass zu den bisher zehn Busspur-Kilometern im Stadtgebiet Münsters weitere zehn hinzukommen. „Die letzte Busspur stammt aus dem Jahr 1999, das kann so nicht bleiben“, erklärte Carsten Peters.

Grüne wollen Autoverkehr reduzieren

Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Bundesstraße 54 von der Altstadt weg in Richtung Ring betonten die Grünen noch einmal, dass sie jetzt die Voraussetzungen erfüllt sehen, um im südlichen Bereich der Steinfurter Straße und im Bereich Schlossplatz den Autoverkehr zu reduzieren. Verkehrsplaner sollen dazu 2020 Konzepte erarbeiten. Ergebnis könnte beispielsweise der Wegfall einer Fahrspur zugunsten einer Busspur sein. Auch für den nördlichen Teil der Hammer Straße, der ab 2020 ebenfalls nicht mehr den Restriktionen einer Bundesstraße unterliegt, sei eine Überplanung angestrebt.

Fraktionschef Reiners betonte, dass die bloße Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln im Haushalt nicht genüge, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Das Rathausbündnis werde auch darauf achten, dass es ausreichend Personal bei der Stadt gebe.