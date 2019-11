Die Kunstschätze im „Grünen Gewölbe“ in Dresden sind von unschätzbarem Wert – und entsprechend gesichert. Dennoch gelang es Einbrechern in der Nacht zu Montag, in das Gebäude einzusteigen und wertvolle Juwelen mitgehen zu lassen. Wäre ein solch spektakulärer Coup auch in Münster möglich? „Unser Museum ist top-sicher“, sagt Dr.