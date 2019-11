Der Westfälische Friede 2.0

Der Westfälische Friede von 1648 gehört zum Kernbestand der europäischen Geschichte. Doch wie kann es gelingen, die Vergangenheit in der heutigen Zeit lebendig zu halten? Offensichtlich mit den Mitteln der Moderne, die da heißen Smartphone, Tablet, App und Touchscreen. Der Westfälische Friede kommt so neuerdings in der Bürgerhalle des Rathauses und im angrenzenden Friedenssaal auf der Höhe der Zeit daher – eben 2.0 sowie mit Deutsch, Niederländisch und Englisch in drei Sprachen.

Das neue digitale Vermittlungskonzept ermöglicht es Besuchern, darunter sind viele Schülergruppen, sich an interaktiven Tablets, Monitoren und weiteren digitalen Anwendungen über die Verhandlungen zum Westfälischen Frieden, das Alltagsleben im 17. Jahrhundert und den heutigen Umgang mit dem Thema Frieden zu informieren.

„Mit dem Pfund können wir wuchern“, sagt Prof. Dr. Alfons Kenkmann, der zusammen mit dem früheren Stadtarchiv-Leiter Prof. Dr. Franz-Josef Jakobi das wissenschaftliche Konzept erarbeitet hat. Das soll den Menschen im Hier und Jetzt das Rathaus als Erinnerungsort des Westfälischen Friedens und als Ort gegenwärtiger und zukünftiger Bemühungen um Frieden der Welt nahebringen.

Münster als Vorreiter gelobt

Bei der Feierstunde am Montagabend vernehmen die Projektverantwortlichen und Vertreter der Stadt mit Oberbürgermeister Markus Lewe an der Spitze Lob aus berufenem Mund: „Ich freue mich, dass Münster eine Vorreiterrolle einnimmt“, hebt Dr. Uwe Koch vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz (Berlin) hervor. Das mühsame Ringen um Frieden werde im Rathaus erlebbar gemacht – mithilfe moderner Medien, wie Koch betont. Dafür bestehe im Bereich der Denkmalpflege und der Kultur­erbestätten anders als in Museen noch „erheblicher Nachholbedarf“.

Ein ganz wichtiger Baustein ist nach Kochs Einschätzung deshalb in Münster gesetzt worden, „weil Sie die gesamte Geschichte des Dreißigährigen Kriegs an diesen Ort holen“. Damit werde der Bogenschlag von der Vergangenheit zur Gegenwart hergestellt.

Das so gelobte digitale Vermittlungskonzept, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, hat seinen Ursprung im Europäischen Kulturerbejahr 2018. Für dessen nationale Koordination zeichnete Koch verantwortlich. So wirbt er denn auch als Gastredner im Rathaus für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes.

Verkörperte Sehnsucht nach Frieden

„Das kulturelle Erbe hat heute noch einen größerem Wert, wenn das Verbindende in der kulturellen Vielfalt Europas zum Leitmotiv gemacht wird.“ Es gehe nicht um eine Einheitsidentität, sondern um die Grundlagen eines identitätsstiftenden Miteinanders. Dazu gehöre es auch, sich der nicht schönen Seiten wie Krieg bewusst zu sein.

Oberbürgermeister Markus Lewe erinnert in der Feierstunde in der Rüstkammer daran, dass es immer wieder nötig sei, sich zu Freiheit und Menschenwürde zu bekennen. Dabei verkörpere das mit dem Kulturerbe-Siegel ausgezeichnete Rathaus vor dem Hintergrund seiner Geschichte die Sehnsucht nach Frieden.

Diesen zu schließen in einer völlig zerrütteten Welt, diese Lehre aus dem Dreißigjährigen Krieg, kann laut Lewe dank der „digitalen Erzählung“ nun immer wieder neu im Rathaus vermittelt werden. Und das geschieht auch mit aktuellen Filmsequenzen, die die Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens durch die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe zeigen.