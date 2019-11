Münster -

Von Martin Kalitschke

Seit Anfang Oktober steht Michel J. Malcin mit seinem Bus-Café „Doppellecker“ im Stadthafen 1 – allerdings ohne Genehmigung. In dieser Woche soll er das Feld räumen, fordert die Verwaltung. Doch Malcin will am Kreativkai bleiben und den Streit zur Not vor Gericht ausfechten.