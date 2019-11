Stolz übernahmen Drazen Slacanin, Bereichsleiter Immobilien bei der LVM sowie Jannik Dieter, Verkaufsförderer in der Unfall-Sparte, die Förderplakette von NRW-Innenminister Herbert Reul, heißt es in einer Pressemitteilung. Jannik Dieter selbst engagiert sich seit 2011 bei den Johannitern. Wenn es um Rettungseinsätze, Fortbildungen oder Lehrgänge geht, kann er sich sicher sein, dass er sich auf die LVM verlassen kann. „Im Jahr bin ich bestimmt rund 1000 Stunden für die Johanniter im Einsatz. Auch, wenn davon viele Stunden in meine Freizeit fallen, ist es wirklich beruhigend zu wissen, dass die LVM mich für die Einsätze, die in meine Arbeitszeit fallen, ohne Diskussionen freistellt und mir auch in anderen Fällen immer entgegenkommt“, fasst der 23-Jährige die Förderung durch die LVM zusammen. Vor allem der LVM-eigene Verein „Helfen verbindet Menschen“ unterstützt Jannik Dieter und die 19 weiteren ehrenamtlichen Kollegen im Brand- und Katastrophenschutz. So bezuschusste der LVM-Verein zum Beispiel die Führerscheinausbildung für Klasse-C-Fahrzeuge für den jungen Johanniter, der sich diese kostspielige Angelegenheit ansonsten nicht hätte leisten können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eine Jury, bestehend aus dem NRW-Innenministerium, anerkannten Hilfsorganisationen, Arbeitgeberverbänden sowie Kommunalen Spitzenverbänden, dem Verband der Feuerwehren NRW und dem THW, haben insgesamt zehn NRW-Unternehmen ausgewählt, die sich durch die besondere Förderung ihrer ehrenamtlich engagierten Mitarbeitenden auszeichnen.