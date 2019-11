In der Debatte um das Hafencenter am Hansaring, das nach Planänderungen nun den Namen „Hafen-Markt“ trägt, sind in der jüngeren Vergangenheit von Kritikern des Projekts Forderungen gestellt worden, die unrealistisch zu sein scheinen. Das lässt ein Antwortkatalog der Stadtverwaltung erkennen, die damit auf Rückfragen unter anderem von der SPD reagiert hat.