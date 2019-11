„Ja“ zur Beihilfe, aber Streit um Ausbau

Im entscheidenden Punkt sind sich die Fraktionen im Sportausschuss einig: Alle stimmten zu, dem SC Preußen Münster eine Beihilfe zum Stadionbetrieb in Höhe von 916 020 Euro zu gewähren. Das Thema Preußenstadion und SC Preußen lässt, abgesehen davon, aber die Emotionen hochkochen und viel Raum für Zoff zwischen den Parteien.

Für den SPD-Ratsherrn Philipp Hagemann ist der gesamte Zuschuss unzureichend. Die 40-Millionen- Euro-Finanzspritze, die die Stadt leistet, reiche nur für eine „Billigvariante“. „Das hilft dem Verein nicht weiter und kein Zuschauer freut sich auf ein solches Stadion“, so Hagemann. Er ist der Meinung, dass der SC Preußen die Möglichkeit erhalten muss, mehr VIP-Lounges und hochwertige Zuschauerplätze einzurichten – die wiederum Voraussetzung dafür seien, bessere Einnahmen, etwa durch Sponsoren zu erzielen. Auch meint die SPD, dass in den 40 Millionen Euro keine In­frastrukturkosten für das Stadion inbegriffen sein sollten.

Hörbar genervt

Die schwarz-grüne Koalition sieht das ganz anders: Während Karin Reismann (CDU) appellierte, sich nach der langen Zeit, in der sich in der Stadionfrage nichts bewegt habe, „zu freuen, dass es jetzt endlich los geht.“ Christoph Kattentidt (Grüne) reagierte hörbar genervt auf die Einwürfe der SPD. Und betonte, er könne keine „Billiglösung“ erkennen, der Verein muss jetzt entscheiden, was machbar ist.“

In einem Punkt sind sich dann wieder alle einig: Die dritte Liga sei eine „Schweineliga“, wie Philipp Hagemann es formulierte: Hohe Anforderungen an die Stadien, schwieriger Spielbetrieb mit ungünstigen Terminen und weiten Reisen quer durch die Republik und verhältnismäßig geringer Ertrag. In der zweiten Liga – und dafür soll das Stadion ja tauglich gemacht werden – würde manches besser. Die Seufzer, dass bei alledem der Verein momentan eher der vierten als der zweiten Liga nahe ist, wurden zwischendurch in der Debatte hörbar. Auch Frust: Uli Suhre (Linke) bekannte nach 59 Jahren treuem Fan-Dasein, nicht mehr ins Stadion zu gehen.