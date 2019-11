Ökumenischer Abendspaziergang durchs Südviertel

Die Kirchengemeinden im Süden der Stadt laden an diesem Samstag (30. November) zum sechsten Mal zu einem „Ökumenischen Abendspaziergang“ ein. Er dauert rund zweieinhalb Stunden und führt von Heilig Geist über Christus-Kirche, Trinitatis-Kirche, Matthäus-Kirche und St.-Antonius-Krypta zur St.-Joseph-Kirche. Thematisch wird er sich in diesem Jahr um die Ereignisse des Jahres 1989 – Mauerfall, Wende, Durchbruch – drehen.

„Wir werden das Thema von sechs Seiten beleuchten“, so Pfarrer Martin Mustroph (Evangelische Thomas-Gemeinde) mit Blick auf die sechs Stationen, die am Vorabend des ersten Advent und damit zu Beginn des neuen Kirchenjahres angesteuert werden. „So wollen wir erreichen, dass auch berufstätige Menschen teilnehmen können“, sagt Pfarrer Hubertus Krampe (Heilig Geist).

In diesen Tagen werden im Südviertel 10 000 Flyer verteilt, die auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Der Spaziergang startet am 30. November um 19.30 Uhr an der Geistkirche, Metzer Straße 41. In jeder der sechs Kirchen wird es etwa zehn Minuten lange Impulse geben.

In Heilig Geist wird anlässlich des Ökumenischen Abendspaziergangs eine Mauer aufgebaut, die an den Berliner Mauerfall erinnern soll. Hier werden zudem Brötchen als Wegzehrung verteilt. Über Durchbrüche im eigenen Leben geht es in der Christus-Kirche, in die die Baptisten einladen. „Wir wollen helfen, den Horizont zu erweitern“, betont Pastor Norbert Korsch.

Weiter geht es zur Trinitatis-Kirche. Hier hängt ein Bild der Künstlerin Rita Unser. Das adventliche Thema „Licht durchflutet die Finsternis“ soll hier thematisiert werden, so Pfarrer Mustroph. „Gott kommt in die dunkle Welt, um sie zu erhellen.“ Dazu gibt es meditative Musik.

In der Matthäus-Kirche wird ein Musik-Video aus der Zeit des Mauerfalls gezeigt. „Hier wollen wir darüber reflektieren, was aus den Ereignissen von damals geworden ist“, betont Pfarrer Volker Roggenkamp. Persönliche Durchbrüche und die Frage, wo man im Leben schon einmal Jesus begegnet ist, stehen in der St.-Antonius-Krypta im Mittelpunkt, berichtet Pfarrerin Klara Robbers von den Altkatholiken. Abschluss ist schließlich in der St.-Joseph-Kirche. „Von hier aus sollen die Leute nicht einfach nach Hause gehen, wir wollen ihnen vielmehr Impulse mit auf den Weg geben“, sagt Pfarrer Hubertus Krampe.

Mit der Aktion sollen laut Mustroph nicht nur Menschen erreicht werden, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen – sondern auch jene, die schon länger nicht mehr in der Kirche waren. „Sie haben an diesem Abend die Chance, einfach mal reinzuschnuppern“, sagt der evangelische Pfarrer. Zudem biete der Abendspaziergang die Möglichkeit, dass sich die Menschen im Südviertel besser kennenlernen – und so das Quartier ein Stück mehr zusammenrückt.