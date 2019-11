Designstudierende verkaufen Weihnachtsartikel

Richtig viel Schnee an Weihnachten – das gab es schon länger nicht mehr. Also wozu braucht man dann noch einen Schlitten? Das fragten sich Studierende des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster, der Münster School of Design (MSD), ebenfalls und hatten eine Idee.

Marie Kapferer, Laisa Cordes, Klara Kron und Tim-Ole Sandbothe entwickelten in ergonomischer Form den Porutscher „Umschwung“. Er kann nicht nur zum Rodeln, sondern auch als Servierplatte genutzt werden und hat so auch in schneefreien Zeiten eine Funktion.

Ergebnisse des Kurses „Advent reduziert“

Die angehenden Designer haben ihn in einem Projekt bei Prof. Steffen Schulz entwickelt, und er ist – zusammen mit vielen weiteren kreativen Produkten – käuflich zu erwerben: beim „Budenzauber“ am Samstag (30. November) im Möbelgeschäft Ventana an der Stubengasse 22, wie die FH mitteilt.

Dann verkaufen die Designstudierenden Weihnachtsartikel, die sie im Produktdesign-Kurs „Advent reduziert“ entworfen haben. Zum achten Mal fand der Kurs statt, und dieses Mal stehen besonders Nachhaltigkeit und Langlebigkeit im Fokus.

„Der sparsame Umgang mit Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Das bedeutet für uns auch: Wir verwerten bereits vorhandene Materialien und bearbeiten sie aufwendig. Dadurch erreichen wir eine Wertsteigerung“, sagt Studentin Anna Oestreich.

Und so gibt es zum Beispiel Geschenkpapier aus Zeitungen, das mit ästhetischen Motiven und Drucktechniken gefinisht wurde. Aber auch der Klimawandel ist Thema, nicht nur beim Schlitten-Beispiel, sondern auch in der Arbeit von Tasmin Ewert, Lisa Ewe und Romy Keßler. Sie wollen die Optik des gefrorenen Aasees – ein heutzutage auch eher seltenes Bild – einfangen und in einem Untersetzer aufgreifen.

Bezug zu Münster zentral

Außerdem ist der Bezug zu Münster zentral für den „Budenzauber“. „Wir haben immer wieder Produkte, die in enger Verbindung zu unserer Stadt stehen“, erklärt Oestreich. Dieses Jahr dürften das Pflastersteine von der Salzstraße sein, die Johannes Riedel, Tobias Schröer, Max Kroll und Sean Bosnyak zu Salz- und Pfefferstreuern verarbeitet haben.

Ein Aspekt im Seminar ist, dass die Studierenden nicht nur ästhetische Produkte entwerfen, sondern diese immer auch aus Geschichten heraus entwickeln. „Im Prinzip lernen die Studierenden ‚materialhaftes Storytelling‘“, erklärt Schulz.

Geschichten hinter dem Produkt

Denn durch die Geschichten bekämen Dinge Charakter, Inhalt und Bezug. Deshalb verwende man sie länger und gewinne sie lieb. So entstehe Nachhaltigkeit durch Wertschätzung. „Vor allem das Entwickeln aus den Geschichten heraus unterscheidet uns von anderen Design-Angeboten“, so Oestreich.

Der Budenzauber am Samstag (30. November) beginnt um 10 Uhr und endet um 19 Uhr. Wer Produkte kaufen möchte, sollte schnell sein: Es gibt nur eine begrenzte, sehr kleine Stückzahl – und alles ist heiß begehrt.

Das freut auch Prof. Schulz. „Es ist immer wieder überraschend, wie groß der Andrang beim Budenzauber ist. Oft fragen schon Wochen vorher Leute bei uns an, ob die Veranstaltung denn dieses Jahr wieder stattfindet.“ Geht es nach ihm, bleibt es weiterhin so: Jeden ersten Adventssamstag ist „Budenzauber“-Tag in Münster.