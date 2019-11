Beim CDU-Parteitag in Leipzig war die münsterische Organspende-Initiative „No panic for organic“ mit einem Informationsstand vertreten. „Wir hatten viele interessante Gespräche, insbesondere über die zur Zeit laufende Gesetzesinitiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die doppelte Widerspruchslösung“, berichtet Dieter Kemmerling. Besonders freute sich die Initiative über den Stand-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Friedrich Merz und viele weitere politische Schwergewichte waren am Stand zu Gast. Die zahlreichen Gespräche hätten klar aufgezeigt, dass das Thema Organspende in der politischen Diskussion einen breiten Raum einnimmt und sehr ernsthaft und verantwortungsbewusst diskutiert wird, berichtet die Initiative weiter. Sie wünsche sich „natürlich die Widerspruchslösung“.