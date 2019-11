Klima-Demo: 5000 Teilnehmer erwartet

Nach der Klima-Demo mit über 20 000 Teilnehmern am 20. September dieses Jahres veranstaltet die Initiative „Fridays For Future“ Münster am Freitag die nächste Großdemonstration.

Laut Polizei haben die Veranstalter in Münster 5000 Teilnehmer für die Demo angemeldet. „Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Menschen tatsächlich kommen werden“, sagte „Fridays for Future"-Mitorganisatorin Marlena Grab am Tag vor der Demo. Sie rechne aber mit weniger Teilnehmern als im September. Auch weil es damals mehr Mobilisierungsvorlauf gegeben habe.

Anlass und Motto der Demo

Anlass für den Streik am Freitag ist die UN-Klimakonferenz, die vom 2. bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet. Die Demonstration in Münster, die ein Teil des vierten weltweiten globalen Klimastreiks ist, steht unter dem Motto „Münster kann mehr“. Bezogen sei dies, so Marlena Grab, auf die lokale Klimapolitik. Die Ratssitzung im Oktober habe gezeigt, dass der Rat zwar mehr in Richtung Klimaneutralität bis 2030 gehen möchte. „Allerdings reichen Worte nicht, es sollen ebenso Taten folgen“, sagt auch Grabs Organisationsmitstreiter Philipp Schröder.

Die Demonstration beginnt um 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Dort wird es keine Auftaktveranstaltung geben, sondern der Zug soll laut Ankündigung direkt über den Ludgerikreisel zum Schlossplatz gehen. Erst dort soll es Redebeiträge und Musik von der Band „Home of Paris“ (14 Uhr) geben. Die Demo endet um 15 Uhr. Mit Verkehrsbehinderungen rund um die Demonstration ist laut Polizei zu rechnen.