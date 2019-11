Münster -

Das Paradies am St.-Paulus-Dom wird mit Landesfördermitteln saniert. Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat jetzt einen Förderbescheid an Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp und Dombau-Meisterin Anette Brachthäuser in Höhe von 93. 410 Euro übergeben, wie die Bezirksregierung berichtet.