Kulturszene will stärker in die Öffentlichkeit gehen

In dem Gebäudekomplex am Hoppengarten steht ein ganzer Flügel frei. Hier war früher eine Flüchtlingsunterkunft angesiedelt, welche die Stadt aber nicht mehr benötigt. Kulturdezernentin Cornelia Wilkens möchte am Hoppengarten das NRW-Stipendienprogramm für ambitionierte Kunsthochschul-Absolventen ansiedeln, die bislang ihre Heimat auf Schloss Ringenberg am Niederrhein haben, dort aber nicht bleiben können. Es wäre gut, wenn im Zuge der geplanten Aufwertung des Hoppengartens auch die Kulturaktivitäten aufgewertet werden, die vorhanden sind. Denn die Qualität der hier geschaffenen Kultur – insbesondere die ambitionierten Theaterproduktionen – stehen im deutlichen Widerspruch zu der Qualität der Gebäudesubstanz. Mancher Probenraum kann kaum noch beheizt werden, die Sanitäranlagen sind alt, der Putz bröckelt im übertragenen und im tatsächlichen Sinne. Zu überlegen wäre, ob man das Hoppengarten-Areal auch städtebaulich etwas aus seinem Dornröschenschlaf herausholt und so für mehr Frequenz sorgt. Die Bautätigkeit im benachbarten Wohngebiet Markweg könnten die Initialzündung dafür sein. (Von Klaus Baumeister)