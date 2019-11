Tierliebe ist Voraussetzung für Bewerber

Der Aufsichtsrat des Allwetterzoos Münster hat jetzt grünes Licht gegeben für die Suche nach einer Nachfolge für Zoodirektor Dr. Thomas Wilms. Mit der Aufgabe beauftragt wurde laut Stadtverwaltung die Personalberatungsfirma ifp mit Sitz in Köln. Abschließend gewählt werden soll die neue Leitung des Zoos in der Ratssitzung am 13. Mai 2020.

Wie der städtische Personaldezernent Wolfgang Heuer mitteilt, wird „eine führungserfahrene und kommunikationsstarke Persönlichkeit gesucht, die die Weiterentwicklung des Zoos als einzigartiger Erlebniswelt vorantreibt. Die neue Leitung verantwortet insbesondere die strategische Ausrichtung des Allwetterzoos, die als Eckpunkte die erfolgreiche Positionierung am Markt, die Umsetzung des Masterplanes 2030 plus und eine moderne Unternehmenskultur umfasst. Darüber hinaus bilden der Arten- und der Naturschutz weiterhin die Grundlage für die bedeutende Freizeit- und Bildungseinrichtung.“

Viel Tierliebe gefordert

Wie es in der Ausschreibung der Beratungsfirma heißt, zählen ein abgeschlossenes Hochschulstudium , vorzugsweise in Wirtschaftswissenschaft, Biologie oder Veterinärmedizin, eine mehrjährige Leitungserfahrung und auch „ein hohes Maß an Tierliebe“ zu den Voraussetzungen, die interessierte Kandidaten mitbringen müssen. Allerdings dürfen sich nicht nur mögliche Bewerber aus zoologischen Gärten angesprochen fühlen: auch „touristische Bereiche“ wie beispielsweise Museen oder Freizeitparks werden als bisherige Karrierestationen akzeptiert.

Der Allwetterzoo Münster zählt laut Stellenannonce zu den traditionsreichen zoologischen Gärten in Deutschland und beherbergt rund 2800 Tiere.