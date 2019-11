Dichtes Gedränge in der Innenstadt: Der erste Adventssamstag lockt zahlreiche Menschen in die Innenstadt. Ob die ersten Weihnachtseinkäufe oder der erste Weihnachtsmarktbesuch des Jahres – die Gründe sind vielfältig.

Um die Stadt an den Adventssamstagen vor einem Verkehrsinfarkt zu bewahren, hat sie Stadt in diesem Jahr auf eine ÖPNV-Offensive gesetzt. An allen vier Samstagen im Advent ist das Fahren mit den Bussen innerhalb der Stadt kostenlos.

Begeisterung bei Fahrgästen

Und das kommt an: An den Bussteigen, zum Beispiel am Bült oder auch am Hauptbahnhof, herrscht bisweilen dichtes Gedränge. Viele voll besetzte Busse schlängeln sich durch die Innenstadt. „Alle sind total begeistert“, sagt Frauke Schweter, die als Aushilfskraft bei den Stadtwerken arbeitet. Sie steht an der Bushaltestelle „Altstadt/Bült“ und informiert Fahrgäste über die kostenlosen Fahrten.

Jedoch konnten längst nicht alle von dem kostenlosen Angebot überzeugt werden. Gegen Mittag sind die zentral gelegenen Parkhäuser in der Innenstadt trotzdem voll besetzt. Wer einen freien Parkplatz ergattern möchte, muss viel Wartezeit einplanen.

25 Prozent mehr Busse unterwegs

Die Stadt Münster lässt sich den „ÖPNV zum Nulltarif“ insgesamt etwa 450 000 Euro kosten. Nach Angaben der Stadtwerke seien 25 Prozent mehr Busse unterwegs. Auch nach dem Wechsel ins Nachtbus-Netz ab 20 Uhr setze man an den vier Samstagen zudem auf eine dichtere Taktung – und zwar bis Mitternacht.

Auch am 7.,14. und 21. Dezember können Fahrgäste in Münsters Stadtgebiet umsonst mit den Bussen fahren.