Wie die Polizei Münster am Sonntag mitteilte, vereitelte „ein couragierter Zeuge” bereits am Donnerstagabend einen Überfall auf eine Tankstelle an der Schneidemühlerstraße in Coerde. Für den Beschuldigten endete der Beutezug im Gefängnis.

Der 34-jährige Zeuge hielt sich gerade im Verkaufsraum der Tankstelle auf, als der Beschuldigte gegen 19 Uhr plötzlich an die Kasse trat und mit den Worten „Ich brauche Geld" die Kassiererin aufforderte die Kasse zu öffnen, berichtet die Polizei. Dabei habe er eine in eine Stofftüte gehüllte Flasche in Richtung der Mitarbeiterin gehalten. Der Zeuge erkannte die Situation, zögerte nicht und ging auf den Mann zu. Als er ihn zur Seite schob merkte er, dass der Täter eine Plastikspritze in der Hand hielt.

Dass die Situation nicht eskalierte, lag zu großen Teilen am Verhalten des Zeugen: „Der 34-Jährige reagierte besonnen, redete auf den Beschuldigten ein und konnte ihn dadurch beruhigen”, lobt die Polizei in ihrem Bericht. Die Kassiererin habe zeitgleich die Polizei verständigt, so dass Polizisten den Mann ohne festen Wohnsitz noch in der Tankstelle festnehmen konnten.

Der Beschuldigte hatte nach Polizeiangaben augenscheinlich Alkohol getrunken und Drogen genommen. Ein Richter folgte noch am Freitagnachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 34-jährigen Beschuldigten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.