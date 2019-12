Mitglieder der Ehrengarde des Schützenvereins Westbevern-Vadrup sorgten am Samstag bei einem Arbeitseinsatz dafür, dass 24 beleuchtete Weihnachtssterne an den Laternen im Bahnhofsbereich, an der St.-Anna-Kapelle und entlang der Grevener Straße bis zu Peters angebracht wurden. Die Ehrengarde ist mit einem Knobelstand beim Vadruper Weihnachtsmarkt am 8. Dezember auf dem Brinker Platz vertreten. Dort haben Hermann-Josef Schulze Hobbeling, Berni Bitter und Thomas Schulze Hobbeling eine große Tanne aufgestellt, die ebenfalls seit dem ersten Adventssonntag hell erleuchtet ist. Auch im Bereich Westbevern-Dorf werden Weihnachtssterne angebracht.