Erneut gehen Männer(t)räume in Erfüllung

Der Grundstein der Serie ist genauso simpel wie gut: Männer bewerben sich mit ihrer Traumvorstellung eines Hobbyraums, Max Bayer-Eynck und Hasso Maaß setzen diesen in die Wirklichkeit um. Von einer schwimmenden Chill-Lounge zum Bierchentrinken bis hin zu einem Stück Hollywood, in Form eines Kinos, im eigenen Keller – die beiden Handwerkfreaks haben bereits in Staffel eins Männerträume wahr gemacht.

Auch in der zweiten Staffel, die heute (22.15 Uhr) auf Dmax ausgestrahlt wird, geht es um das Entwerfen und Bauen vieler Unikate. Hierbei ist wirklich nichts von der Stange, heißt es in einer Ankündigung.

Echte Einzelstücke

Wie bereits in den vergangenen acht Folgen werden die Hauptelemente für die einzelnen Projekte in den Werkstätten der beiden gefertigt. Beide sind selbstständig und haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hasso Maaß Werkstatt befindet sich mitten in Münster. Sobald man diese betritt, fühlt man sich wie in eine andere Zeit versetzt.

Was Hasso baut? Echte Einzelstücke aus alldem, was ihm so in die Finger kommt: alte Flugzeugteile, Autokarosserien, sogar eine eigene Bühne für den Jam zwischendurch. Max Bayer-Eyncks Werkstatt am Stadtrand ist ein Tischlerparadies, heißt es weiter. Dort fertigt er maßgeschneiderte Einrichtungsgegenstände aus Holz und Stahl.