Abenteuer am Polarkreis

Münster -

Manchen mag ja schon der Anblick von Schnee frösteln lassen. Doch wenn Fotografen Bilder aus Europas hohem Norden quasi direkt in die warme Stube liefern, dann kann man sich schon mal auf faszinierende Landschaften einlassen. Zum Beispiel bei der Reisereportage „Inseln des Nordens“ am Mittwoch (4. Dezember) in der Aula der Marienschule.