Sie sind die deutsche – und dabei eigentlich so gar nicht typisch deutsche – Antwort auf die britische Christmas-Pop-Kultur. Lange schon ist es bei Erdmöbel Tradition, kurz vor Weihnachten ein sogenanntes Jahresendlied zu veröffentlichen – und damit auf Weihnachtstournee zu gehen. Diese führt die 1993 in Münster gegründete Band zurück in die Heimat. Am Samstag (7. Dezember) spielen sie in der Epiphaniaskirche.

Weihnachten mit Erdmöbel ist vor allem unkompliziert. Lustig, melancholisch, ironisch, lästerlich und doch ernsthaft feierlich, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Es war im Jahr 2006, als Erdmöbel mit „Weihnachten ist mir doch egal“, ihrer inzwischen legendären Version von Whams „Last Christmas“, ein erstes Jahresendlied veröffentlichten. Ab dann kam jedes Jahr mindestens ein Lied dazu. Seither hat sich ein kompletter Kanon angesammelt.