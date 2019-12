Ärger um Stau bei Klima-Demo

Die Klima-Demonstration am vergangenen Freitag mit 7500 Menschen hat Autofahrern und Bus-Fahrgästen in Münster viel Geduld abverlangt. Ab 12 Uhr war die Stadt rund um den Hauptbahnhof, und später auch auf den wichtigen Ausfallstraßen, dicht, wie die Polizei bestätigte. Das führte am Rande der Demo mitunter zu Unverständnis und Ärger bei den Verkehrsteilnehmern.

Das Chaos auf Münsters ohnehin stark belasteten Straßen wurde am Freitagnachmittag durch das Zusammentreffen von Pendlern im Feierabendverkehr, Weihnachtseinkäufern und Klima-Demonstranten hervorgerufen. Dass die Aktivisten diesmal auf den einsetzenden Berufsverkehr trafen, lag daran, dass der Klimastreik im Gegensatz zu früheren Demonstrationen erst um 12 statt um 10 Uhr begonnen hatte.

Drei neuralgische Punkte blockiert

Die „Fridays for Future“-Aktivisten hatten laut Demo-Mitorganisatorin Marlena Grab den Start nach hinten verlegt, um mehr Menschen die Chance zu geben, an der Demo, etwa in der Mittagspause, teilzunehmen. Ein Verkehrschaos zu verursachen, war laut Grab nicht die Intention von „Fridays for Future“.

Fridays for Future: Klimademo zieht am 29.11.2019 durch Münster 1/82 Am Freitag startete erneut eine Klima-Demo in Münster. Foto: Matthias Ahlke

Waren es beim letzten Mal in Münster über 20.000 Teilnehmer... Foto: Matthias Ahlke

...fiel die „ Fridays for Future“-Bewegung etwas kleiner aus. Foto: Matthias Ahlke

Zunächst wurde die Teilnehmerzahl auf 2500 bis 3000 geschätzt. Foto: Matthias Ahlke

Die Polizei korrigierte diesen Wert bei einer zweiten Schätzung nach oben - auf rund 7500 Teilnehmer. Foto: Matthias Ahlke

Die Demo startete um 12.21 Uhr am Hauptbahnhof. Foto: Matthias Ahlke

Dann ging es über über den Servatiiplatz Richtung Ludgerikreisel. Foto: Matthias Ahlke

Die Demo endete gegen 14 Uhr am Schlossplatz. Foto: Matthias Ahlke

Dort folgten bis etwa 15 Uhr Redebeiträge und Musik von der Band „Home of Paris“. Foto: Matthias Ahlke

Nach Polizeiangaben blieb dabei alles friedlich. Foto: Matthias Ahlke

Die Designstudentin Frances Camen hat bei der FFF-Demo am 29.11.19 die Demo gezeichnet. Foto: Pjer Biederstädt

Martin Becker von der IG Fahrradstadt hält eine Rede vor dem Schloss. Foto: Pjer Biederstädt

Organisatorin Marlena Grab hält eine Ansprache vor dem Schloss. Foto: Pjer Biederstädt

Versammlungsleiterin Swinda Langenstraß bei ihrer Rede. Foto: Pjer Biederstädt

Neben der neuen Startzeit wurde auch der neue Startpunkt – Hauptbahnhof statt Prinzipalmarkt – zum Problem. Zuvorderst für den Busverkehr der Stadtwerke. Mit dem Hauptbahnhof, dem Ludgerikreisel und der Moltkestraße seien zeitweise drei neuralgische Punkte blockiert gewesen, sagte Stadtwerke-Sprecher Florian Adler auf Anfrage. Der Klimastreik, aber auch die Trecker-Demo einige Wochen zuvor , hätten „extreme Auswirkungen“ auf den Busverkehr gehabt.

Polizei-Intervention nur bei Gefahr

Am vergangenen Freitag waren die Busse bis zu eine Stunde zu spät, so Adler. Bis die Busse nach Ende einer Kundgebung wieder im Takt fuhren, vergingen weitere Stunden. Dadurch sei den Stadtwerken vor allem organisatorischer Mehraufwand entstanden. „So etwas gehört zum Geschäft eines ÖPNV-Unternehmens, die Fahrgäste ärgert es trotzdem“, sagte Adler.

Doch wieso genehmigt die Polizei als Versammlungsbehörde eine Kundgebung ausgerechnet am Freitagmittag mitten in der Stadt? Ganz einfach: Weil das Versammlungsrecht ein hohes Gut und im Grundgesetz verankert sei, erläutert eine Polizeipressesprecherin. Der Anmelder habe auch das Recht zu sagen, wann und wo die Kundgebung stattfinden soll, schließlich gehe es darum, wahrgenommen zu werden. Nur wenn Gefahr droht, könne die Polizei intervenieren.

Beispielsweise, wenn ein Krankenhaus nicht mehr erreicht werden könne oder wie zuletzt bei der Trecker-Demo – sie durfte nicht über die Autobahn fahren – die Sicherheit nicht gewährleistet sei. Eine verstopfte Innenstadt sei aber noch längst kein Grund, eine Demons­tration nicht zu genehmigen, so die Polizeisprecherin.