Münster -

Von Stefania Cutuli

Zwei Jahre nach seinem letzten Konzert in Münster ist Wincent Weiss zurück. Es hat sich viel in dieser Zeit getan und das liegt nicht nur an der mit knapp 5000 Zuhörern deutlich größeren Zahl an Fans in der Halle Münsterland. „Irgendwie anders“ heißt sein neues Album – es klingt wie sein Fazit. Wincent Weiss ist reifer geworden, seine Texte sind eine Selbsterkenntnis der letzten Jahre.