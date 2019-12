Sehr gut aufgestellt und regiert sei Münster, es wachse – die Städte im Ruhrgebiet könnten Münster nur beneiden, sagte der CDU-Politiker. Was Münster vom Ruhrgebiet lernen könne? Zum städteübergreifenden öffentlichen Nahverkehr hat Wittke ein Beispiel, wo die Städte über ihren „Tellerrand“ hinausgeschaut hätten: Der Rhein-Ruhr-Express verbinde Städte von Dortmund bis Köln derzeit schon im 20-Minuten-Takt. Im Vorgespräch mit Marc Würfel-Elberg hatte Wittke bedauert, dass nicht mehr Münsteraner sähen, dass der Sinn der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) nicht allein in der Verbindung der Stadtteile mit Münsters Zentrum liege. Münster verdiene eine bessere ICE-Verbindung, fügt Wittke noch an. Gut finde er den Regionalverkehr Münsterland, dass liege auch an den dort aktiven privaten Trägern – hier deutete Würfel-Elberg an, dass er dies nicht ganz so positiv sehe.

Gerade hob der CDU-Bundestagsabgeordnete im Hotel Münnich zu seiner Rede an die Gäste an, da platzt der Nikolaus herein. Bischof wird Wittke nicht, aber zum Herbst 2020 Hauptgeschäftsführer des Immobilienverbands ZIA. Zur Großen Koalition sagt Wittke, es gebe „keinen Anlass, etwas nachzuverhandeln“.