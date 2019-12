Besonders gut bewerten die Studierenden im Programm Bauingenieurwesen den Kontakt zur Berufspraxis. Auf dem Steinfurter Campus der Hochschule überzeugen zwei Fachbereiche: Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau.

Diese erreichen an der FH Münster in der Kategorie „Abschlüsse in angemessener Zeit“ die Spitzengruppe. Die Masterstudierenden im Fach Maschinenbau beurteilen die Studienorganisation als sehr gut. Auch die Kategorie Forschungsgelder pro Professor am Fachbereich Maschinenbau erreicht ein sehr gutes Ergebnis.

An der Universität Münster beurteilen die Masterstudierenden im Fach Psychologie die „Studienorganisation“ als sehr gut. Dieses Fach ist in der Kategorie „Promotion pro Professor“ ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten.