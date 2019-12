„Alle Jahre wieder . . .“ kommen die „Jekiss“-Kinder zum Schweinachtsmann. Die jährliche Kooperation der A-cappella-Gruppe 6-Zylinder mit der Westfälischen Schule für Musik zeigt, dass Singen in der Grundschule nicht nur einen persönlichen Kompetenzzuwachs bedeutet, sondern Kindern auch Einblicke in die Welt der Bühnenkunst verschafft, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

So singen nun schon zum achten Mal neun Schulchöre der insgesamt 24 Singenden Grundschulen in Münster mit den fünf Gesangsprofis auf der Bühne. Das gibt diesem Familienkonzert für Groß und Klein eine besonders herzliche Note.

Inga Mareile Reuther, Entwicklerin und pädagogische Leiterin des Singprogramms, freut sich zusammen mit dem ganzen „Jekiss“-Team der Westfälischen Schule für Musik über den guten Kontakt zu den 6-Zylindern. Besonders die einfache Logistik und die unkomplizierte Pro benarbeit empfänden die „Je kiss“-Chorkinder wie auch ihre Chorlehrkräfte als sehr angenehm, heißt es weiter.

Der Gastauftritt der jeweiligen Schulchöre am Ende des „Schweinachtsmannes“ ist jedoch auch in den Augen der Schulleiter der „Singenden Grundschulen“ ein Gewinn für die Kinder. Zusammen mit richtigen Profis auf der Bühne zu stehen, sporne ungeheuer an und motiviere, seine eigene Stimme weiter zu trainieren.