Zu heißen Maronen, inspirierenden Gesprächen am Feuer und neuen Arbeiten in ihrem Atelier lädt die Künstlerin Sandra Silbernagel ein.

Sie öffnet ihr Rieselfeld-Atelier an der Coermühle 100, hinter dem Rieselfeldhof „Heidekrug“, am Sonntag (8. Dezember) von 14 bis 18 Uhr sowie am 11. Dezember (Mittwoch) von 15 bis 18 Uhr und am 15. Dezember von 15 bis 18 Uhr. Nähere Infos zu ihren Arbeiten unter www.­sandrasilbernagel.de.