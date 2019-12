Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag (5.12.) um 11 Uhr. In einer „Pre-Sale Aktion“ werden für den Sonntag Tickets für neun Euro (zzgl. Gebühren) in den Verkauf gebracht. Für den Sonntag gibt es 600 Tickets im vergünstigten Vorverkauf. Danach gilt der reguläre Preis von 15 Euro (zzgl. Gebühren).

Alle anderen Bühnen, Bands und Erlebnisinseln bei der sechsten Auflage von „Münster Mittendrin“ sind wie in den Jahren zuvor kostenfrei. Lediglich für den Domplatz müssen Stadtfest-Besucher Tickets kaufen.

Die Livekonzerte Roland Kaisers sind laut Ankündigung landauf, landab begehrt. Allein nach Dresden holt der Sänger jährlich 50.000 Menschen auf die Elbwiesen. Nachdem der Stadtfest-Auftritt zuletzt ebenfalls ausverkauft war, raten die Veranstalter zu einem frühzeitigen Kartenkauf.

Tickets Tickets gibt es ab 11 Uhr im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14 und online auf www.eventim.de ...